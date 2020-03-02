Сосед с "коронавирусом": в Тернополе мужчина поставил на уши спецслужбы

В Тернополе мужчина не дождался приезда "скорой" и придумал "креативное" решение проблемы. Он позвонил в полицию и сообщил об опасности китайского коронавируса в городе.

Мужчина рассказал копам, что его сосед контактировал с людьми из Китая, а теперь с температурой находится дома. Полицейские сразу же примчались на место, но дверь квартиры им никто не открыл. Разыскали владельца только на следующий день. Но тот категорически отрицал, что вызвал их. Позже мужчина по номеру, с которого звонили, узнал кума, который живет с ним в одном доме.

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Тогда и полицейские вышли на настоящего "шутника". Тот рассказал копам, что действительно звонил на 102 и рассказал о якобы больном соседе.

"Мне было плохо, поднялось давление, и я позвонил на 103. Там мне ответили, что скорая помощь не приедет, потому что с таким диагнозом надо обращаться к участковому врачу. Разъяренный я набрал полицию и сообщил о якобы больном знакомом и о том, что у него, коронавирус. Через несколько минут еще раз позвонил на скорую и тоже рассказал эту историю. Тогда все быстро приехали", - отметил мужчина.

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За такие "шутки" мужчине грозит немалый штраф.

А тем временем на границе Украины с Польшей во время проверки температуры у прибывающих, остановили двух украинцев.

Кроме того, ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая напомнила о главных симптомах коронавируса.

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