Скалецкая напомнила о методах профилактики коронавируса

О главных симптомах коронавируса в программе "Обратная связь" на телеканале "Украина 24 " еще раз напомнила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая находится на обсервации в Новых Санжарах вместе с эвакуированными из китайского города Уханя украинцами и иностранцами. И, конечно, рассказала о методах профилактики.

"Короновирус – это серьезный вызов вызов для всех без исключения стран мира. Паниковать не стоит. По данным ВОЗ, средний показатель смертности составляет 2% от тех, у кого был зафиксирован положительный результат анализов на коронавирус. Хочу отметить, что за прошлую неделю в Украине было зафиксировано 10 летальных случаев, которые были вызваны осложнениями после гриппа. Эти люди не были вакцинированы. За минувшую неделю в Украине было зафиксировано 200 тысяч случаев заболевания ОРВИ", – отметила она.

Министр призвала всех, у кого есть симптомы таких заболеваний (грипп, ОРВИ. – Ред.) не заниматься самолечением, а обращаться к врачу.

"Коронавирус принадлежит к семейству респираторных вирусов и имеет схожие признаки: кашель, высокая температура, лихорадка, затрудненное дыхание. Как свидетельствуют исследования ВОЗ, больше трудностей возникает у людей пожилого возраста, у людей с хроническими заболеваниями. И самая тяжелая форма, в которой может проявляться коронавирус, – тяжелая форма пневмонии. В отличие от гриппа, вакцины от коронавируса еще не разработаны", – рассказала министр.

По словам Скалецкой, лучшая профилактика – это здоровый образ жизни, здоровое питание, пребывание на свежем воздухе, но при этом избегание большого скопления людей, физические упражнения.

"И еще раз подчеркиваю – своевременное обращение к врачу в случае появления симптомов болезни. Важно знать и придерживаться правил санитарной гигиены: мыть руки мылом и спиртосодержащими жидкостями, избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы ОРВИ, соблюдать дистанцию. 2 метра – это достаточное расстояние, чтобы вирусы не передавались другим людям", – подчеркнула Скалецкая.

Глава Минздрава напомнила, что в Украине нет ни одного зафиксированного случая COVID-19, но при этом система предоставления медицинской помощи готова.

"У нас есть 20 тысяч мест в инфекционных больницах и отделениях, более тысячи врачей-инфекционистов, более пяти тысяч медсестер. Боксы готовы, система готова. Таким образом, сохраняйте спокойствие. Мойте руки, заботьтесь о своем здоровье и пользуйтесь только проверенными источниками информации", – резюмировала министр.

Кроме того, ранее Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине людей с коронавирусом из Китая в коммунальных и государственных медучреждениях будут лечить бесплатно.

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