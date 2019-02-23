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В Харькове произошло дерзкое ограбление ломбарда

Сегодня, 20:47

В городе введен в действие оперативный план "Сирена"

В Харькове произошло дерзкое ограбление ломбарда Харьков В городе введен в действие оперативный план "Сирена"

В Харькове злоумышленник напал на сотрудницу ломбарда и украл 30 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

"Неизвестный зашел в помещение и ударил тяжелым предметом 22-летнюю женщину, после чего завладел деньгами в сумме 30 тыс. гривен и убежал", – говорится в сообщении.

Информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В городе введен в действие оперативный план "Сирена".

Между тем, после разбойного нападения на ломбард в Киеве, во время которого застрелили охранника, копы открыли два уголовных производства – по статьям "Умышленное убийство" и "Разбой". 

Ранее мы писали о задержании подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Харьковской области, которое было совершено в масках Шрека.  

Напомним,  нападение на магазин "Золото" произошло 25 июля около 17:00Налетчики забрали из кассы 17 тысяч гривен и украшения на сумму около 300 тысяч гривен. 

Кроме того, не так давно был ограблен ювелирный магазин, расположенный в торгово-развлекательном центре Херсона.

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Тег Харьков, ограбление, ломбард

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