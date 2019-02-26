С пистолетом обчистил ломбард: в Днепропетровской области произошло дерзкое ограбление
Задержанному 42-летнему мужчине грозит семь лет тюрьмы
В Никополе Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который вооружившись пистолетом, ограбил ломбард. Об этом сообщили в центре коммуникации ГУ НП области.
Дерзкое ограбление произошло 25 февраля в 17:50 – на проспекте Трубников. Мужчина зашел в ломбард и попросил показать ему золотые цепочки. Потом мужчина, угрожая сотрудникам заведения оружием, украл украшения, после чего скрылся с места преступления на автомобиле.
"Для розыска транспортного средства и нападающего на территории района была введена полицейская операция "Сирена". Через несколько часов злоумышленника задержали. У мужчины изъяли пистолет и предмет, похожий на гранату РГД. Вещи направили на экспертизу. Оказалось, что злоумышленник – 42-летний житель города Марганец, ранее неоднократно судимый за грабежи. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", – рассказали в центре коммуникации Национальной полиции области.
Мужчине, за совершенное преступление, грозит от трех до семи лет тюрьмы.
Напомним, недавно в Днепре грабители избили и обокрали прохожего. У него украли мобильные телефоны и деньги.
Также мы сообщали, что в Каменском 26-летний парень пытался обокрасть магазин. Его задержали до приезда полиции.
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