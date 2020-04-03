СОVID-19 в Тернополе: умершая от инфекции женщина продавала молоко

Женщина заболела еще три недели назад

Женщина из поселка Козова Тернопольской области, которая умерла от коронавирусной инфекции, торговала молоком в Тернополе. Об этом сообщает местное издание "20 хвилин".

Как выяснилось, Надежда заболела еще три недели назад. По словам местных, женщина сильно кашляла и плохо себя чувствовала. Кроме того, она приходила в местный сельсовет, чтобы оформить документы. Тогда она говорила, что будет ложиться в больницу.

Надежда жила вместе с мужем на хуторе. Там дома расположены примерно в полукилометре друг от друга. Несмотря на это, она контактировала со многими. Часто видели женщину в местных магазинах. Дети Надежды проживали отдельно – сын с семьей в Козовой, дочь – в Тернополе. Дочь работает медсестрой у частного стоматолога. Когда они в последний раз виделись с мамой – на данный момент неизвестно.

Как рассказал заместитель председателя райсовета Роман Солтис, тело женщины уже забирают из морга для захоронения. За ним поехали сын умершей и еще четыре человека – все обеспечены защитными костюмами. Как будут хоронить женщину – неизвестно.

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"Как стало нам известно, никто не хочет копать могилы. Пока не соглашаются и на то, чтобы опустить гроб и засыпать. Хотя людям предлагают защитные костюмы. Пока отказываются даже дальние родственники. Машину для перевозки тела из морга нашли, водитель согласился", – отметил Солтис.

Отметим, что в Козивском районе коронавирус подтвердили в девяти человек. В больнице сейчас находятся только двое.

Ранее мы рассказывали, что у мужчины, у которого подтвердили третий в Тернополе случай заражения коронавирусом, симптомы инфекции появились только на 17 день самоизоляции.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 3 апреля, в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели.

Как украинцы живут в условиях карантина – смотрите в сюжете:

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