Спасатели создали сайт для защиты туристов в горах: помощь придет вовремя

В Закарпатской области горная поисково-спасательная часть создала сервис для помощи туристам – ожидается, что он поможет им в случае, когда возникнет необходимость спасения людей.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В частности, спасатели предлагают туристам, которые собрались в горы, зарегистрироваться онлайн на сайте ГСЧС.

Ожидается, что в случае экстренных ситуаций, если группа зарегистрированных туристов не выйдет на связь в указанное время, спасатели отправятся на их поиски не дожидаясь подтверждения вызова.

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Для регистрации необходимо ввести контактные данные, дату и направление туристического маршрута, а также дату окончания маршрута.

Зарегистрироваться можно здесь.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области спасатели оказали помощь двум туристам из Киева, которые заблудились в горах.

Информация о том, что двое жителей Киева при спуске с горы Говерла в направлении урочища Заросляк сошли с маршрута и, потеряв ориентировку, не могут самостоятельно спуститься, поступило в Службу спасения 5 января в 16:10.

Также мы сообщали о том, как в Закарпатье группу туристов из Киева накрыло лавиной. Один из них погиб.

Новости "Сегодня" сообщали об интерактивной карте на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег. Для части убежищ добавлены фото и описания (наличие крыши, места под костер, лежанок или кроватей, общий уровень комфорта, к примеру, "не подходит для ночевки без палатки зимой").

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