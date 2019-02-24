Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Спасение туристов в Карпатах: появились новые подробности

Сегодня, 12:27

Стали известны имена погибших в горах туристов

В Карпатах продолжается операция по спасению туристов
В Карпатах продолжается операция по спасению туристов. Фото: ГСЧС
Спасение туристов в Карпатах: появились новые подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/26c/21b/5c726c21b2d0b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/26c/21b/5c726c21b2d0b.jpg Запад Стали известны имена погибших в горах туристов

В Карпатах продолжаются работы по эвакуации туристов с горы Поп Иван, где был оборудован спасательный пост для группы из восьми человек, попавших в бедственное положение во время восхождения, когда двое участников группы погибли.

"В Карпатах продолжаются спасательные работы. Четыре человека будут сходить в сопровождении спасателей к подножию горы Поп Иван", – сообщили дежурные ГСЧС.

Напомним, накануне двоих травмированных туристов удалось доставить к подножию горы, откуда доставили в Верховинскую Центральную районную больницу с гипотермией и обморожениями.

Между тем, стали известны имена погибших. Ими оказались жители Коломыи – Павел Винтонюк и Роман Беркещук.

"Погиб мой отец, Павел Винтонюк и молодой парень Роман. Ребят с обморожениями пытаются транспортировать. Родным Романа выражаю соболезнования от имени нашей семьи", – сообщила дочь одного из погибших Ярина Винтонюк.

"Сегодня не стало одного из самых родных мне людей! Ему было только 26! Мой дорогой Роман Беркещук, ты отдал жизнь любимой стихии – горам. Именно ты научил любить альпинизм, путешествия и походы. ... Ты покорил много гор пятитысячников – Монблан, Казбек и многие другие вершины, а жизнь отдал родным Карпатам", - сообщила она.

Отметим, что гора Поп Иван (Поп Иван Черногорский или Черная Гора) — одна из самых высоких вершин украинских Карпат, ее высота – 2020,5 метров.

Напомним, вечером 22 февраля к спасателям с просьбой о помощи обратилась группа туристов из восьми человек, которая двигалась на гору Поп Иван. Бойцы ГСЧС доставили на спасательный пост троих туристов со значительными обморожениями. Двое из них умерли.

У подножия горы был создан штаб проведения спасательных работ для координации между бойцами ГСЧС, а также создан промежуточный пункт обогрева. На помощь терпящим бедствие туристам были направлены 34 спасателя на шести единицах техники.

Стоит отметить, что в настоящее время в горах сохраняются сложные погодные условия – около 22 градусов мороза, сильный ветер, нулевая видимость, а глубина снежных заносов местами достигает двух метров. Ожидается, что эвакуация оставшихся туристов будет проведена 24 февраля, когда погода улучшится.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Карпаты, спасатели, туристы, погибшие

Вы сейчас просматриваете новость " Спасение туристов в Карпатах: появились новые подробности". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Укринформ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Карпатах спасатели разыскали потерявшуюся туристку из Днепра

17 февраля, 18:35

Женщину разыскивали десятки спасателей, семь единиц техники и вертолет

В Карпатах из-за оттепели повысилась угроза схода лавин

16 февраля, 13:01

Угроза лавин в Карпатах повысилась до третьего уровня

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Идеальный вес женщины (таблица)

В Днепропетровскую область вторглись российские спецслужбы, - СБУ

Зеленский вступил в перепалку с ветеранами АТО

Иван Ургант потроллил Друзя из-за махинаций

Друзь отстранен от участия в "Что? Где? Когда?"

«Феномен» Тигипко. Как богатеют во время войны

Жириновский обругал на все корки певца Лазарева из-за Крыма

Вакарчук рассказал, за кого проголосует на выборах президента
Загрузка...

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

Вчера, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

Потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:25

В понедельник, 25 февраля снега и дождя не ожидается. С запада надвигается очередное потепление

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

22 февраля, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

22 февраля, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Какой цвет волос больше всего подходит под твой цвет глаз?

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

7 продуктов для того, чтобы кожа сияла