Спасение туристов в Карпатах: появились новые подробности

Стали известны имена погибших в горах туристов

В Карпатах продолжается операция по спасению туристов. Фото: ГСЧС

Спасение туристов в Карпатах: появились новые подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/26c/21b/5c726c21b2d0b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/26c/21b/5c726c21b2d0b.jpg 2019-02-24T12:27:00+02:00 Запад Стали известны имена погибших в горах туристов

В Карпатах продолжаются работы по эвакуации туристов с горы Поп Иван, где был оборудован спасательный пост для группы из восьми человек, попавших в бедственное положение во время восхождения, когда двое участников группы погибли.

"В Карпатах продолжаются спасательные работы. Четыре человека будут сходить в сопровождении спасателей к подножию горы Поп Иван", – сообщили дежурные ГСЧС.

Напомним, накануне двоих травмированных туристов удалось доставить к подножию горы, откуда доставили в Верховинскую Центральную районную больницу с гипотермией и обморожениями.

Между тем, стали известны имена погибших. Ими оказались жители Коломыи – Павел Винтонюк и Роман Беркещук.

"Погиб мой отец, Павел Винтонюк и молодой парень Роман. Ребят с обморожениями пытаются транспортировать. Родным Романа выражаю соболезнования от имени нашей семьи", – сообщила дочь одного из погибших Ярина Винтонюк.

"Сегодня не стало одного из самых родных мне людей! Ему было только 26! Мой дорогой Роман Беркещук, ты отдал жизнь любимой стихии – горам. Именно ты научил любить альпинизм, путешествия и походы. ... Ты покорил много гор пятитысячников – Монблан, Казбек и многие другие вершины, а жизнь отдал родным Карпатам", - сообщила она.

Отметим, что гора Поп Иван (Поп Иван Черногорский или Черная Гора) — одна из самых высоких вершин украинских Карпат, ее высота – 2020,5 метров.

Напомним, вечером 22 февраля к спасателям с просьбой о помощи обратилась группа туристов из восьми человек, которая двигалась на гору Поп Иван. Бойцы ГСЧС доставили на спасательный пост троих туристов со значительными обморожениями. Двое из них умерли.

У подножия горы был создан штаб проведения спасательных работ для координации между бойцами ГСЧС, а также создан промежуточный пункт обогрева. На помощь терпящим бедствие туристам были направлены 34 спасателя на шести единицах техники.

Стоит отметить, что в настоящее время в горах сохраняются сложные погодные условия – около 22 градусов мороза, сильный ветер, нулевая видимость, а глубина снежных заносов местами достигает двух метров. Ожидается, что эвакуация оставшихся туристов будет проведена 24 февраля, когда погода улучшится.

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