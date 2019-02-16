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В Карпатах из-за оттепели повысилась угроза схода лавин

Сегодня, 13:01

Угроза лавин в Карпатах повысилась до третьего уровня

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua.
В Карпатах из-за оттепели повысилась угроза схода лавин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4be/d0d/5c54bed0d9d90.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4be/d0d/5c54bed0d9d90.jpg Запад Угроза лавин в Карпатах повысилась до третьего уровня

В горах Ивано-Франковской области на протяжении 16-18 февраля ожидается значительная лавинная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"16-18 февраля, вследствие оттепели, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", – заявили спасатели.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что всего за сутки в Карпатах сошло сразу пять лавин. Так, в ходе обследовании лавинных очагов в Ивано-Франковской области выяснилось, с северо-восточного склона горы Брескул сошло три лавины объемом 160, 110, 120 кубических метров. Кроме того, со склона горы Брескул сошла лавина объемом 1820 кубометров, а с восточного склона  Говерлы сошла лавина свежего снега объемом 900 кубометров.

А недавно снежная лавина накрыла трех туристов из Киева возле горы Стог вечером в пятницу, 25 января. Одному из ребят удалось самостоятельно выбраться из-под снега. Он помог откопаться товарищу, после чего они откопали своего друга. Однако последнему выжить не удалось – молодой человек задохнулся под снегом.

Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

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Тег Карпаты, лавины, оттепель

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