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В Карпатах спасатели разыскали потерявшуюся туристку из Днепра

Сегодня, 18:35

Женщину разыскивали десятки спасателей, семь единиц техники и вертолет

В Карпатах спасатели разыскали потерявшуюся туристку из Днепра Запад Женщину разыскивали десятки спасателей, семь единиц техники и вертолет

В Карпатах спасатели разыскали туристку из Днепра, которая заблудилась в горах – ее не могли найти почти сутки. На поиски женщины были направлены 37 человек, семь единиц техники и вертолет Ми-8.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области, женщина была найдена в урочище Куртацкое. Женщина находится в удовлетворительном состоянии и в медицинской помощи не нуждается.

Информация об исчезновении 35-летней жительницы Днепра, которая отдыхала на одной из турбаз в селе Пилипец, поступила вечером 16 февраля.

Напомним, ранее в Карпатах за сутки заблудились сразу пятеро туристов – четверых сноубордистов из Львова разыскали довольно быстро, а поиски гражданина Германии, который потерялся в районе горы Драгобрат шли несколько суток.

Ранее мы писали о поисках в Карпатах 35-летнего туриста, который потерялся в районе горы Гимба Межгорского района еще 6 января. Позже стало известно, что он вышел на связь.

Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

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Тег Днепр, Карпаты, турист

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