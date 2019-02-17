В Карпатах спасатели разыскали потерявшуюся туристку из Днепра

Женщину разыскивали десятки спасателей, семь единиц техники и вертолет

В Карпатах спасатели разыскали потерявшуюся туристку из Днепра 2019-02-17T18:35:00+02:00 Запад Женщину разыскивали десятки спасателей, семь единиц техники и вертолет













В Карпатах спасатели разыскали туристку из Днепра, которая заблудилась в горах – ее не могли найти почти сутки. На поиски женщины были направлены 37 человек, семь единиц техники и вертолет Ми-8.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области, женщина была найдена в урочище Куртацкое. Женщина находится в удовлетворительном состоянии и в медицинской помощи не нуждается.

Информация об исчезновении 35-летней жительницы Днепра, которая отдыхала на одной из турбаз в селе Пилипец, поступила вечером 16 февраля.

Напомним, ранее в Карпатах за сутки заблудились сразу пятеро туристов – четверых сноубордистов из Львова разыскали довольно быстро, а поиски гражданина Германии, который потерялся в районе горы Драгобрат шли несколько суток.

Ранее мы писали о поисках в Карпатах 35-летнего туриста, который потерялся в районе горы Гимба Межгорского района еще 6 января. Позже стало известно, что он вышел на связь.

Следует отметить, что в сети появилась интерактивная карта на основе Google Maps, где отмечены все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно заночевать. Такой ресурс может быть полезен туристам, которые заблудились в горах и ищут ночлег.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Карпатах спасатели разыскали потерявшуюся туристку из Днепра". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.