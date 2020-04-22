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Спешил домой из Польши: украинец снес шлагбаум и наехал на пограничника (фото, видео)

22 апреля, 13:32

Тина Наринецкая

Мужчина хотел избежать проверки на границе

На границе с Польшей в Волынской области украинец пытался прорваться через пункт пропуска "Ягодин" без проверки и наехал на пограничника. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Инцидент произошел поздно вечером 21 апреля. Мужчина был за рулем легковушки Opel польской регистрации. Он получил контрольный талон, но потом решил, что с него достаточно формальностей и на большой скорости двинулся вперед. На пути автомобиль разбил шлагбаум, а потом наехал на средство принудительной остановки. Его шипы пробили колеса автомобиля, и вскоре мужчину задержали.

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Кроме того, во время опасного маневрирования украинец наехал на ногу сотруднику Госпогранслужбы. Позже выяснилось, что "лихач" подобным образом выехал из пункта пропуска "Дорогуск" еще на территории Польши.

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Мужчину уже проверили на алкоголь и наркотики. Ни того, ни другого в его крови не обнаружили. Запрещенных вещей и предметов при осмотре у украинца не нашли. Причину своего поступка мужчина объяснить так и не смог.

Ранее мы сообщали, что на границах Украины в условия карантина пассажиропоток сократился до рекордного минимума.

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Кроме того, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль называл главным источником попадания коронавируса в страну именно украинцев, которые возвращаются из Европы.

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