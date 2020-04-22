Спешил домой из Польши: украинец снес шлагбаум и наехал на пограничника (фото, видео)

На границе с Польшей в Волынской области украинец пытался прорваться через пункт пропуска "Ягодин" без проверки и наехал на пограничника. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Инцидент произошел поздно вечером 21 апреля. Мужчина был за рулем легковушки Opel польской регистрации. Он получил контрольный талон, но потом решил, что с него достаточно формальностей и на большой скорости двинулся вперед. На пути автомобиль разбил шлагбаум, а потом наехал на средство принудительной остановки. Его шипы пробили колеса автомобиля, и вскоре мужчину задержали.

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Кроме того, во время опасного маневрирования украинец наехал на ногу сотруднику Госпогранслужбы. Позже выяснилось, что "лихач" подобным образом выехал из пункта пропуска "Дорогуск" еще на территории Польши.

Мужчину уже проверили на алкоголь и наркотики. Ни того, ни другого в его крови не обнаружили. Запрещенных вещей и предметов при осмотре у украинца не нашли. Причину своего поступка мужчина объяснить так и не смог.

Ранее мы сообщали, что на границах Украины в условия карантина пассажиропоток сократился до рекордного минимума.

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Кроме того, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль называл главным источником попадания коронавируса в страну именно украинцев, которые возвращаются из Европы.

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