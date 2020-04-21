Рекорд на границе: пограничники рассказали о количестве пассажиров

Во время пасхальных праздников зафиксировано рекордное снижение пассажиропотока

На границах Украины в условия карантина пассажиропоток сократился до рекордного минимума.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

В начале прошлой недели пассажиропоток составлял 9-10 тысяч человек в сутки на въезд и выезд. Перед выходными произошел небольшой рост пропускных операций до 12 тысяч человек в сутки.

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На Пасху, 19 апреля, пассажиропоток резко снизился до 7,1 тысяч человек в сутки, а 20 апреля достиг рекордного минимума – пограничники осуществили всего 6,9 тысяч пропускных операций.

Как известно, с 16 марта Украина закрыла почти половину пунктов пропуска и контроля на границе. С 2 апреля этот список был еще расширен. С полуночи 17 марта были закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения.

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Кроме того, с полуночи 16 марта и как минимум до 24 апреля закрыта граница для иностранцев и лиц без гражданства. С 28 марта в Украину можно попасть только на частном автомобиле или в пешем порядке.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль называл главным источником попадания коронавируса в страну именно украинцев, которые возвращаются из Европы.

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