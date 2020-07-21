Среди заложников луцкого террориста – беременная женщина и ребенок

В Луцке уже около десяти часов Максим Кривош держит автобус с заложниками. Сотрудница местного автовокзала рассказала сайту "Сегодня", что среди заложников – беременная женщина и ребенок.

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"В автобусе есть женщина с ребенком, есть беременная женщина. Автобус стоит целый день на жаре, сердце кровью обливается из-за того, как там эти люди", – прокомментировала работница станции.

Как мы выяснили, трое человек, которые находятся сейчас в автобусе, это жители поселка Марьяновка Волынской области.

"По нашей информации, среди заложников есть трое человек из нашего поселка. Это женщина со своим 15-летним сыном и еще одна женщина возрастом около 60 лет. Все мы переживаем за них, их семьи молятся о том, чтобы все решилось благополучно", – сообщил сайту "Сегодня" председатель поселкового совета Марьяновки Олег Басалик.

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Напомним, сегодня утром, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

Также ранее мы сообщали, что одна из заложниц связалась с журналистамии сообщила о том, что им дали полчаса, чтобы власть выполнила требования террориста.

Все подробности инцидента читайте в материале сайта "Сегодня": "Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)".

Видео: Владимир Грисюк, "Сегодня"

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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