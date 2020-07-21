Українська
$ 27,6
31,59
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Среди заложников луцкого террориста – беременная женщина и ребенок

21 июля, 18:56

Игорь Серов , Елена Кузьмич , Мария Дмитренко

Близкие заложников молятся об их спасении

В Луцке уже около десяти часов Максим Кривош держит автобус с заложниками. Сотрудница местного автовокзала рассказала сайту "Сегодня", что среди заложников – беременная женщина и ребенок.

Реклама

"В автобусе есть женщина с ребенком, есть беременная женщина. Автобус стоит целый день на жаре, сердце кровью обливается из-за того, как там эти люди", – прокомментировала работница станции.

Как мы выяснили, трое человек, которые находятся сейчас в автобусе, это жители поселка Марьяновка Волынской области.

"По нашей информации, среди заложников есть трое человек из нашего поселка. Это женщина со своим 15-летним сыном и еще одна женщина возрастом около 60 лет. Все мы переживаем за них, их семьи молятся о том, чтобы все решилось благополучно", – сообщил сайту "Сегодня" председатель поселкового совета Марьяновки Олег Басалик.

В тренде
На Донбассе ВСУ ответили на обстрелы: боевики понесли потери
Реклама

Напомним, сегодня утром, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

Также ранее мы сообщали, что одна из заложниц связалась с журналистамии сообщила о том, что им дали полчаса, чтобы власть выполнила требования террориста.

Все подробности инцидента читайте в материале сайта "Сегодня": "Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)".

Видео: Владимир Грисюк, "Сегодня"

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

заложники террористы Луцк автобусы Западная Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Только окончила второй курс: во Львовской области от COVID-19 умерла 20-летняя студентка (фото)
Только окончила второй курс: во Львовской области от COVID-19 умерла 20-летняя студентка (фото)Запад
Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)
Захват заложников в Луцке: последние новости с места ЧП (фото, видео)Запад
Захват заложников в Луцке: появилось видео, как террорист зашел в автобус
Захват заложников в Луцке: появилось видео, как террорист зашел в автобусЗапад
Захват заложников в Луцке: соцсети заблокировали аккаунт террориста
Захват заложников в Луцке: соцсети заблокировали аккаунт террористаЗапад
Отомстил за сына: появилось видео драки со стрельбой в Черновцах
Отомстил за сына: появилось видео драки со стрельбой в ЧерновцахЗапад
"Превышение полномочий": патрульными, задержавшими с наручниками пенсионера, займется ГБРЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять