Стали известны имена и появились фото бойцов ВСУ, погибших под Горловкой

Стали известны имена бойцов 24-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которые в ночь на 21 мая погибли в бою под Горловкой. Андрей Маслов с позывным "Футболист" и Вячеслав Куцмай ("Цинк") полегли в бою с диверсионной группой. Об этом сообщают пользователи Facebook.

"Андрюха, Футболист... Он был добр, честен и отважен. У тебя сегодня день рождения... Слава Куцмай был настоящим воином и человеком, прошел Иловайск, плен, ранения и вернулся... Спите спокойно, Герои", – пишут о погибших в соцсети.

Напомним, 21 мая, около 5 утра, на южной окраине села Южное была обнаружена диверсионная группа противника в количестве до 10 человек. Противодиверсионный резерв 24-й бригады выдвинулся на перехват ДРГ и отбросил врага от украинских позиций. В результате столкновения враг понес значительные потери и, прикрываясь шквальным минометным огнем своих батарей, вынужден был отойти. Во время столкновения от огня врага погибли двое наших бойцов. Осколочные ранения получили также четверо военнослужащих, которые сейчас находятся в госпитале.

Ранее сайт "Сегодня" сообщала, что боевики перешли в наступление под Горловкой и теперь считают потери.

Также сообщалось, что боевики "ДНР" что-то затевают: под Горловку переброшен штурмовой батальон "Сомали".