Стало плохо за рулем: в Ровно в жутком ДТП погиб водитель грузовика

Фото: ГУНП в Ровенской области

В Ровно грузовик врезался в столб, погиб водитель. Мужчине стало плохо за рулем, сообщили в пресс-службе местной полиции.

ДТП произошло 6 сентября на улице Дворецкая. За рулем автомобиля ЗИЛ находился 52-летний житель. Из-за того, что ему стало плохо, мужчина потерял контроль над грузовиком. Автомобиль выехал за пределы проезжей части на тротуар и врезался в электроопору.

Фото: ГУНП в Ровенской области

Прибывшим на место врачам "скорой" осталось лишь констатировали смерть мужчины. Его тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину смерти.

"Коллега-пассажир, находившийся в салоне, не пострадал", – отметили в полиции.

Напомним, 5 сентября во Львовской области столкнулись грузовик и микроавтобус. В ДТП пострадали шесть человек.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП

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