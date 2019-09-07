Стало плохо за рулем: в Ровно в жутком ДТП погиб водитель грузовика

В Ровно грузовик врезался в столб, погиб водитель. Мужчине стало плохо за рулем, сообщили в пресс-службе местной полиции.
ДТП произошло 6 сентября на улице Дворецкая. За рулем автомобиля ЗИЛ находился 52-летний житель. Из-за того, что ему стало плохо, мужчина потерял контроль над грузовиком. Автомобиль выехал за пределы проезжей части на тротуар и врезался в электроопору.
Прибывшим на место врачам "скорой" осталось лишь констатировали смерть мужчины. Его тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину смерти.
"Коллега-пассажир, находившийся в салоне, не пострадал", – отметили в полиции.
Напомним, 5 сентября во Львовской области столкнулись грузовик и микроавтобус. В ДТП пострадали шесть человек.
Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП
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