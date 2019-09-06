Во Львовской области микроавтобус насмерть сбил пожилого велосипедиста

Водителю авто грозит от трех до пяти лет тюрьмы

/ Фото: Полтавщина

Во Львовской области в жутком ДТП погиб 77-летний велосипедист. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария произошла вчера, 5 сентября, в одном из сел Старосамборского района. Как выяснилось, за рулем Renault находился 20-летний житель района. Микроавтобус насмерть сбил 77-летнего местного жителя на велосипеде.

"Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины", – рассказали в полиции и отметили, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, 5 сентября во Львовской области столкнулись грузовик и микроавтобус. В ДТП пострадали шесть человек.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине случилось 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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