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Во Львовской области столкнулись грузовик и микроавтобус: шестеро пострадавших

6 сентября, 11:27

Все получившие травмы – жители Волыни

/ Фото: Варта-1

На автодороге "Львов – Ковель", 5 сентября, возле с. Угринов Сокольского района, 31-летний житель Ивано-Франковской области, управляя грузовым автомобилем Volvo с прицепом, не придерживаясь безопасной дистанции, совершил столкновение с автомобилем Peugeot Boxer. За рулем микроавтобуса находился житель Волынской области 1976 года рождения.

В результате ДТП шесть человек, водитель и пассажиры автомобиля Peugeot – все жители Волыни, получили телесные повреждения и были госпитализированы в Червоноградскую и Сокальскую ЦРБ.

Напомним, недавно возле села Великие Подлески Каменка-Бугского района произошло столкновение между Mercedes Vito, Volksvagen Jetta и туристическим автобусом Neoplan. В результате аварии погиб 31-летний водитель Mercedes Vito, гражданин Германии, травмы получили 12 детей и оба водителя автобуса Neoplan.

Напомним, недавно на Прикарпатье пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В результате столкновения одна пассажирка автобуса погибла на месте, двое — травмированы.

Ранее в Кременце Тернопольской области в результате столкновения с легковушкой погиб скутерист. Водитель двухколесного транспорта оказался известным украинским музыкантом Василием Жданкиным.

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ДТП Львов грузовик пострадавшие

Источник: Сегодня

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