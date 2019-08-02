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Стрельба на границе с Румынией: нелегалы пытались пробраться в ЕС

Сегодня, 13:56

Иностранцы прибыли в Украину из стран Южной Азии

/ Фото: ГПС

Стрельба на границе с Румынией: нелегалы пытались пробраться в ЕС https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/2.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/2.jpg Запад Иностранцы прибыли в Украину из стран Южной Азии

На Буковине вчера, 1 августа, около 23:00 пограничники задержали группу нелегалов, которые пытались преодолеть украинско-румынскую границу.

"Заметив пограничников, иностранцы пытались бежать. Во время преследования беглецов пограничники сделали пару предупредительных выстрелов вверх, после чего нарушителей удалось задержать", – сообщает Госпогранслужба.

Известно, что трое из них являются гражданами Пакистана и один из Бангладеш. Все мужчины в возрасте до 30 лет. При себе они не имели никаких документов. Дальнейшую их судьбу решит суд.

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Кроме этого, двух граждан Индии, которые пробирались в Польшу в обход пункта пропуска "Шегини", задержали вчера пограничники Мостиского отряда, что дислоцируется во Львовской области.

Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины блокировали незаконный канал миграции иностранцев через украинскую границу. Оперативники установили, что двое жителей Тернополя пытались незаконно переправить в Европу шестерых граждан Южной Азии. Злоумышленники планировали пересечь границу вне установленных пунктов пропуска на окраинах Ужгорода.

Напомним, недавно сотрудники СБУ блокировали на Закарпатье незаконный канал миграции иностранцевчерез украинскую границу.

Ранее в Польше задерживали граждан Украины, которых подозревали в незаконной легализации иностранцев. В частности, за это арестовали украинцев в Люблине.

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Румыния граница нелегалы Буковина Черновцы

Источник: Сегодня

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