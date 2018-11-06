Стрельба в Луцке: злоумышленники в бегах, полиция опубликовала фото автомобилей преступников

В Волынской области правоохранители ввели план "Сирена" для того, чтобы задержать злоумышленников, причастных к стрельбе на автомойке в городе Луцк, в результате которой погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Волынской области.

Тем временем появились сведения из соседней Ровенской области. Сообщается, что автомобили, которые подпадают под ориентировки, были замечены в районе города Острога. Об этом сообщило местное издание Район. Острог.

Начальник ГУ Нацполиции в Волынской области Петр Шпига сообщил, что правоохранители предварительно установили личности стрелков и участников конфликта. Также были установлены личности погибшего и раненных. Они оказались жителями Луцка. Замначальника ГУНП в области Александр Климовский рассказал, что в качестве основной версии следствие рассматривает бандитские разборки двух криминальных группировок с применением огнестрельного и холодного оружия.

Правоохранители Волынской области объявили план "Сирена" для задержания преступников. В то же время стало известно, что автомобили злоумышленников были замечены в Острожском районе Ровенской области. Сообщается, что преступники бежали с места перестрелки на автомобилях Volkswagen Touareg и Audi с киевскими и николаевскими номерами. Не исключено, что номера могут быть "липовыми".

Начальник Острогского отдела полиции ГУНП в Ровенской области Эдуард Холод сообщил, что указанные транспортные средства были замечены в районе населенного пункта Оженин. Полиция начала преследование автомобилей, но догнать преступников не удалось. Нынешнее месторасположение участников перестрелки неизвестно.

Нацполиция также опубликовала фотографии транспортных средств преступников-беглецов.

Напомним, в Луцке накануне около 14.30 на службы полиции "102" поступило сообщение о стрельбе на улице Набережной в Луцке. Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников.

Установлено, что один человек погиб, еще двое госпитализированы. Как одну из основных версий следствие рассматривает бандитские разборки двух групп с применением огнестрельного и холодного оружия.