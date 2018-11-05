Перестрелка в Луцке: есть погибший, ранен криминальный авторитет

В областном центре Волыни – Луцке сегодня, около 14:30 произошла перестрелка возле одной из автомоек, что на улице Набережной. Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников.

"В результате происшествия один человек погиб, еще двое госпитализированы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители принимают все необходимые меры для задержания правонарушителей", – сообщают в полиции.

В то же время, очевидцы происшествия сообщают в соццсетях, что ранение получил криминальный авторитет по имени Аслан, а злоумышленники скрывались на автомобиле с киевскими номерами.

Напомним, не так давно на Закарпатье, в городе Хуст во время празднования школьного выпускного произошла стрельба. Ссора на террасе переросла в драку, во время которой 28-летний местный житель вытащил травматический пистолет и совершил два выстрела в сторону 18-летнего парня.

Ранее во Львове гремела стрельба. На это раз оружие применили во время конфликта в одном из кафе города. Около полуночи один из посетителей попал резиновой пулей в другого мужчину.

Также в Тернополе 20-летнего парня, после посиделок на лавочке, госпитализировали в больницу с проникающим пулевым ранением. В медучреждение пострадавшего доставили знакомые девушки, с которыми он проводил вечер.