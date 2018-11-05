Кровавая стрельба в Луцке: первые подробности

Сегодня, 18:50

В перестрелке участвовали  около 15 человек

Кровавая стрельба в Луцке: первые подробности

Сегодня в Луцке произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, и двое получили ранения, как огнестрельные, так и ножевые.

"Стрельба произошла внутри кафе, которое находится на территории автомойки. Люди, которые были снаружи, не пострадали", – сообщает volynpost.

По словам правоохранителей, в перестрелке участвовали было по 7-8 человек с каждой стороны, всего – около 15 мужчин. Однако заявили в полицию не участник стрельбы, а очевидцы.

Кроме этого, известно, что погибший уроженец Любомльского района Волынской области.

Напомним, в ночь на 20 августа неизвестный открыл огонь возле здания горсовета в Харькове и ранил охранника. Прибывшие на место происшествия патрульные ликвидировали стрелка. В результате инцидента погиб 29-летний полицейский

Ранее во Львове гремела стрельба. На это раз оружие применили во время конфликта в одном из кафе города. Около полуночи один из посетителей попал резиновой пулей в другого мужчину.

А в  Одессе конфликт между автомобилистами и торговцами закончился стрельбой. Пострадали два человека.

Также  в Днепре, на улице Антипа Синявского, неизвестный мужчина выстрелил девушке в лицо.
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Источник:

"Сегодня"

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