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Суд признал виновным: львовянин заплатит штраф за то, что закрыл щенка в машине

7 октября, 13:58

Прохожие заметили задыхающуюся собаку в авто и вызвали полицию

Три с половиной тысячи гривен штрафа за то, что закрыл в машине щенка заплатит 41 летний житель Львова. Галицкий суд признал его виновным в жестоком обращении с животными.

На палящем солнце в июле подсудимый закрыл четвероногого собрата в салоне машины. Собаку которая, уже начала задыхаться, увидели прохожие и вызвали полицию. Водитель вины не признал. В суде оправдывался, что отсутствовал меньше часа – ходил на базар. Суд пришел к выводу, что животное претерпело страдания и могло умереть.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Киеве проходил марш в защиту животных. Активисты выступают за гуманное отношение и помощь бездомным животным, а также за запрет на эксплуатацию живых существ в цирках и для фото. Люди прошли по городу с лозунгом: "Защита слабых – дело сильных!"

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К акции в Киеве присоединились и полярники. Так, в Антарктиде украинцы провели акцию с призывом остановить издевательства над животными на притравочных станциях и в дельфинариях. Из-за разницы во времени марш на станции "Академик Вернадский" решили провести немного раньше, чем основную акцию.

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штрафы собака защита животных жестокое обращение

Источник: Сегодня

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