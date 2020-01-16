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Таинственный клоун в Мукачево: копы установили личность "проказника"

16 января, 21:43

Парень признался, что он пугал людей ради яркого видео

Фото: trubyna.org.ua

Фото: trubyna.org.ua

Копы установили личность человека, который, надев маску клоуна – персонажа фильма "Оно", пугал людей на улицах городов Закарпатья.

Как сообщает местное издание "Трибуна", работники городского отдела полиции выяснили, что с начала декабря 2019 года молодой парень разгуливал по улицам городов Закарпатья в костюме и пугал прохожих, а снятые ролики выкладывал в соцсетях.

Кадры, сделанные мужчиной, получили немалый резонанс в сети. А в прокуратуре открыли уголовное производство по факту распространения видео, "пропагандирующего культ насилия и жестокости".

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Оказалось, что житель Иршавского района снимал ролики в маске Пеннивайза и выкладывал видеоблоги на своей странице, чтобы увеличить число подписчиков канала. Всего у него было опубликовано девять таких роликов, снятых в Мукачево, Ужгороде и Иршаве.

По выводам специалистов, которые провели искусствоведческую и психологическую судебную экспертизу, в данных материалах не было обнаружено культа насилия и жестокости.

Расследование, открытое по статье "изготовление или распространение материалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости", продолжается. Костюм клоуна у парня изъят.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в Киеве на Русановке невменяемый мужчина нападает на женщин. Прокуратура ходатайствовала в суде о применении к нему принудительных мер медицинского характера, так как ранее его отпустили под личное обязательство. При этом в пабликах Русановки в Facebook местные жители сообщают о нападениях еще с конца лета.

Мы пытались выяснить, почему не могут обезвредить преступника и как защититься в случае нападения на улице. В опасных ситуациях старайтесь держать дистанцию или имитируйте телефонный звонок – это может отпугнуть преследователя, советует инструктор по самообороне. Если на вас набросились, прежде всего защищайте голову.

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Закарпатье Ужгород клоун Мукачево

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