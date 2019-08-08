Таможенник с Волыни напал на журналистку: у женщины телесные повреждения

Чиновнику уже сообщили о подозрении, расследование контролирует Генпрокуратура

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Заместителю начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов Волынской таможни ГФС сообщили о подозрении в нанесении телесных повреждений журналистке местного телеканала. Инцидент произошел в мае этого года. Об этом сообщают в Государственном бюро расследований.

По предварительной информации, чиновник таможни, находясь на праздновании дня рождения коллеги в ресторанно-гостиничном комплексе, вступил в конфликт с журналисткой местной телерадиокомпании. С применением силы он отобрал у журналистки мобильный телефон, причинив потерпевшей легкие телесные повреждения (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины.

Ранее сообщалось, что на совещании с главами украинских таможен Зеленский и представители его команды резко заявили, что собираются пресечь потоки контрабанды в Украину и из нее.

Напомним, недавно на Волыни разоблачили масштабную преступную схему ввоза автомобилей в Украину без уплаты налогов.

Ранее правоохранители проводили обыски по месту работы отдельных должностных лиц ГУ ГФС во Львовской области, а также в ряде компаний.

Кроме этого, сообщалось, что на Буковине проводился ряд обысков в служебных помещениях ГУ ГФС в Черновицкой области и Черновицкой таможни.

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