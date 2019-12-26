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Таран полицейской машины во Львове: появились неожиданные подробности

26 декабря, 18:57

Инцидент с тараном патрульных инициировал блогер, который снимает инцидент с копами

В центре Львова водитель, машину которого хотели эвакуировать за неправильную парковку, устроил гонки по городу: он сбил полицейского, въехал в его машину и попытался скрыться.

Когда нарушителя догнали, оказалось, что он уже лишен прав и более десятка раз попадался полиции.

Более того, как оказалось, мужчина ведет блог, где кичится тем, как нарушает правила дорожного движения.

Началось все с того, что водитель BMW припарковался под запрещенным знаком в центре Львова. Полицейские вызвали эвакуатор.

Увидев это, владелец выбежал из развлекательного заведения напротив и закрылся в салоне. Разбираться не стал, а начал сигналить, чтобы патрульные, которые заблокировали ему дорогу, дали ему проехать, а потом и вообще нажал на газ.

"Он совершил наезд на полицейского, который вследствие этого получил ушиб ноги, предварительно, возможно, имеет сотрясение головного мозга и ушиб внутренней полости живота", – сообщил заместитель начальника патрульной полиции Львова Владимир Струк.

Владимир Мука – так зовут нарушителя, уже не впервые убегает от полицейских. Накануне утром на него составили протокол о вождение в нетрезвом состоянии.

"За последние полтора месяца на него составлено около десяти административных материалов. То есть, там есть управление в состоянии опьянения, он оставлял место ДТП, невыполнение требований дорожных знаков, и невыполнение требования полицейских", – рассказал Владимир Струк.

Свои нарушения водитель снимает на видео и щеголяет ими в интернете. Ведет блог под названием "Бумер рулит".

Месяц назад 31-летнего львовянина суд лишил прав за то, что тот, как рассказали "Сегодня" правоохранители, ездил "под кайфом". Но ответственность за вождение без документов в Украине очень мягкое, и нарушителей не пугает, объясняют юристы.

"Это в районе 500 гривен штрафа и все. И каждое такое правонарушение, оно будет сопровождаться исключительно таким штрафом", – объяснил адвокат Дмитрий Швец.

Но на этот раз, кроме админпротокола, нарушителю грозит два года тюрьмы за телесные повреждения полицейскому.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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Львов Таран блогер патрульные

Источник: Сегодня

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