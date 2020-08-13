Тернопольские депутаты запретили игорный бизнес на территории области (документ)

В областном совете обратились к президенту, Раде и Кабмину с призывом запретить казино по всей стране

Депутаты Тернопольского областного совета приняли постановление о запрете игорного бизнеса на территории области, несмотря на принятие Верховной Радой соответствующего закона.

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Как сообщил первый заместитель председателя Тернопольского облсовета Василий Деревляный в своем Facebook, запрет поддержали 34 местных депутата.

В частности, было решено:

- запретить создание и функционирование игорных заведений (казино, залов игровых автоматов, букмекерских пунктов и других заведений);

- рекомендовать областным советам Украины и органам местного самоуправления Тернопольской области рассмотреть и поддержать решение облсовета;

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- рекомендовать Президенту, Совету и Кабмину запретить игорный бизнес на территории Украины.

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Напомним, 14 июля Верховная Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса в Украине. Документ вводит систему лицензирования деятельности в сфере азартных игр. Стоимость лицензии будет зависеть от вида игры, количества игрового оборудования и расположения игорного бизнеса. Играть разрешат только тем, кто старше 21 года. А на расположение игорных заведений на улицах городов введут ограничения.

Казино можно размещать не только в 5-звездочных отелях с номерным фондом для Киева – 150, для других городов – 100 номеров, но также на территориях загородных комплексов отдыха площадью не менее 10 тыс. кв. м. Читайте подробнее, как теперь будут работать казино в Украине.

В то же время экономический эксперт Алексей Кущ в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, где могут появиться зоны казино. Стоит отметить, что таких территорий может быть не больше пяти по всей стране.

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