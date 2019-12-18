Тернопольский облсовет едет на акцию под Раду в Киев: подробности

Фото: Тернопольский областной совет, Facebook

Тернопольский областной совет проведет выездное заседание под стенами Верховной Рады. Распоряжение подписал председатель Виктор Овчарук, сообщили в пресс-службе облсовета.

"Во исполнение решения Тернопольского областного совета от 14 ноября 2019 № 1454 "О заявлении депутатов Тернопольского областного совета по поводу несогласия с попытками внедрения в Украине так называемого "рынка земли", в соответствии с частями четвертой и десятой статьи 46 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", подпункта 2.2 пункта 2 регламента Тернопольского областного совета шестого созыва провести выездное шестой пленарное заседание двенадцатой сессии Тернопольского областного совета шестого созыва 18 декабря 2019 в 10:00 под стенами Верховной Рады Украины по адресу город Киев, ул. Грушевского, д. 5", – говорится в сообщении.

На выездном заседании чиновники планируют вынести вопрос о категорическом несогласии с проектом закона о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

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В пресс-службе отметили, что под стены Рады едут нардепы от Тернопольской области, председатели районных советов, Бережанский, Кременецкий, Тернопольский и Чертковский мэры.

Напомним, во вторник, 17 декабря, под Верховной Радой проходила акция протеста против рынка земли , которая переросла в драки митингующих с сотрудниками полиции.

В ответ копы жестко зачистили улицу от протестующих , которые пытались разбить палатки на Грушевского. Во время столкновений под Верховной Радой были задержаны почти 30 активистов, а около 20 правоохранителей пострадали от действий протестующих.

Позже стало известно, что полиция отпустила всех задержанных.

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