Терпение лопнуло: соседи женщин, превративших квартиру в мусорку, пришли наводить порядок

У них лопнуло терпение. С респираторами и в перчатках жители Ивано-Франковской многоэтажки решили бороться с соседками-неряхами. Новости "Сегодня" уже рассказывали, как мать с дочкой превратили свою квартиру в свалку. И теперь франковчане не выдержали ужасной вони и антисанитарии. Поэтому пока местные чиновники не спешат решать вопрос, взялись сами расчищать помещения мусорщиц.

Терпели долго. Пока грязные и вонючие потоки не потекли по стенам, просачиваясь из квартиры на четвертом этаже.

"Прорвало трубы. Мы исключили отопление и воду. Потому что из этой квартиры течет все вниз. Видите, она уже приближается к розеткам", – показывает жутковатую картину Дмитрий, сосед нерях.

Читайте также: В Днепре пенсионерка завалила мусором свою квартиру и переключилась на подъезд

Соседи вызвали коммунальщиков. Ведь трубы прорвало в квартире, которую превратили в помойку ее жительницы мать и дочь. И добраться трубы было нереально. В конце концов соседи решили устроить Тамаре с дочкой генеральную уборку. И пришлось разгребать мусор, бутылки и даже отходы человеческой деятельности. И между этим всем – сотни тараканов. Только вот уборщикам хозяйки квартиры были не слишком рады. А потом и вовсе стали агрессивными, кидались.

Десятки мешков с мусором -все это люди выгребли из квартиры только за полдня. А очистили фактически только коридор. Комната площадью семнадцать квадратных метров, до сих пор заполнена мусором. Место, где произошел порыв, коммунальщики подлатали. Люди же до сих пор думают, как справиться с соседками-неряхами. Ведь копаться в чужих квартирах не имеют права, потому что это частная собственность.

Стоит отметить, что и в Луцке жители одной из многоэтажек не могут найти управу на соседку. Говорят, из-за антисанитарных условий в ее квартире вонь стоит во всем подъезде. С соседкой люди конфликтуют уже не первый месяц. Ведь женщина выливает помои прямо на лестницу, а мусор подбрасывает под двери других квартир. Кроме того, из квартиры женщины несет едким запахом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама