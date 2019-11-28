Тест не потребовался: закарпатский водитель вывалился из машины и не мог встать

Мужчина был настолько пьян, что не мог даже стоять на ногах

В Закарпатской области водителю из Виноградова не понадобился даже тест на уровень алкоголя в крови, чтобы определить, был ли он пьяным.

Мужчина находился в таком состоянии, что не мог стоять на ногах и попросту вывалился из машины – он лежал на асфальте и не мог подняться. Полицейские забрали шофера в отделение.

Напомним, ранее на Закарпатье в райцентре Межгорье водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением во время обгона и насмерть сбил пешехода. Следственно-оперативная группа полиции, которая выясняла обстоятельства происшествия, установила что водитель, выполняя обгон, сбил 22-летнего пешехода и сбежал с места аварии.

Копы оперативно разыскали водителя и транспортное средство – оказалось, что за рулем находился 34-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердили и результаты анализа – 0,94 промилле алкоголя в крови.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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