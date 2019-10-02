Том Круз приехал во Львов и встретился с мэром Садовым

Во Львов сегодня с визитом прибыл голливудский актер Том Круз. Встречали актера мэр Львова Андрей Садовый с супругой и глава ЛОГА Маркиян Мальский.

Мэр подарил Тому Крузу памятную монету и книгу об истории. Также Том Круз оставил запись в Книге почетных гостей Львова: "Спасибо за то, что приняли нас в вашем прекрасном городе. Волшебный город, обаятельные люди, волшебная страна!". Об этом сообщают в пресс-службе ЛГС.

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По информации мэрии, актер прибыл в Украину, чтобы рассмотреть некоторые локации для съемок одного из своих новых кинопроектов.

Напомним, вчера Зеленский встретился в Киеве с голливудским актером Томом Крузом.

Ранее сообщалось, что известный американский актер Том Круз вечером 30 сентября посетил столицу Украины и даже спустился на одну из самых красивых станций метро в мире – "Золотые ворота".

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