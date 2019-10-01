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Лобовое столкновение во Львовской области: пострадали пять человек

1 октября, 11:28

Четырех взрослых и ребенка доставили в больницу с различными травмами

/ Фото: УНИАН

Во Львовской области 30 сентября, около 21:10 произошло ДТП с пострадавшими. Об этой сообщает Департамент гражданской защиты ЛОГА.

Как оказалось, на трассе М-10 "Львов – Краковец", автомобиль "ВАЗ 21099", под управлением 46-летнего жителя с. Немиров, двигаясь в направлении Львова, выехал на встречную полосу, пошел на обгон и допустил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen Passat. Последним управлял житель г. Новояворовск 1989 года рождения.

В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе 6-летний ребенок. С травмами разной степени тяжести их госпитализировали в новояворовскую больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Ровенской области произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

Напомним, недавно в Черновицкой области столкнулись легковушка и квадроцикл, которым управлял восьмилетний ребенок. Мальчик погиб.

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ДТП Львов ребенок лобовое столкновение

Источник: Сегодня

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