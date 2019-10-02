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Во Львове в ДТП попал автомобиль полиции: фото

2 октября, 11:06

Столкновение произошло между легковушкой Skoda и микроавтобусом Ford Transit

Во Львове сегодня утром, 2 октября, в районе улиц Кульпарковская – Окружная произошло ДТП с участием полицейского автомобиля.

Столкнулись легковушка Skoda и микроавтобус Ford Transit. В результате последний перевернулся на бок. По предварительным данным, обошлось без жертв, однако пострадавшие.

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В полиции пока не комментируют данное происшествие, по их информации, расследованием будет заниматься ГБР.

Напомним, не так давно в Ровно произошло ДТП с участием полицейского, пострадала женщина. Ее каретой скорой доставили в больницу.

Ранее на автодороге Тернополь – Прошова автомобиль полиции столкнулся с легковушкой Mazda.

Ранее в Киевской области произошло ДТП, участником которого стал сотрудник правоохранительных органов. По данному факту назначено служебное расследование, на время которого начальника Госслужбы охраны Киевской области отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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Источник: Сегодня

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