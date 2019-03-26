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Во Львове во время погони бойцовский пес покусал патрульного

Сегодня, 13:38

Полицейского с ранениями ноги госпитализировали в больницу

Во Львове во время погони бойцовский пес покусал патрульного Запад Полицейского с ранениями ноги госпитализировали в больницу

Во Львове на патрульного во время погони напал бойцовский пес. Раненого копа госпитализировали в больницу.

Как выяснилось, полицейские догоняли 25-летнего водителя, который нарушил правила дорожного движения. Мужчина убегал от полицейских, пока не доехал домой. Там сначала закрылся в машине, а потом забежал в дом. За сына вышел заступиться отец, обругал полицейских и спустил на них бойцовского пса.

Собака покусала патрульного полицейского. Мужчину, с рваными ранами ноги, госпитализировали в больницу работники "скорой".

Напомним, не так давно в Одесской области 28-летний житель Белгород-Днестровского напал на полицейских

Кроме того, ранее двое неизвестных в Харькове с оружием напали на полицейского, когда он выходил из подъезда, с ранениями головы и шеи он доставлен в больницу. Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика нападения

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Тег Львов, собака, нападение на полицейских

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