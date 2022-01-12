Третий город за день. Во львовских школах ищут взрывчатку

Полицейские города устанавливают личность анонима, который сообщил о минировании школ

Во Львове "заминировали" все школы / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 12 января, в полицию поступило сообщение о том, что заминированы все школы Львова. Правоохранители уже эвакуируют всех учащихся и рабочих учебных заведений.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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"Около 11:00, в полицию поступило сообщение о том, что заминированы школы в городе Львове. Правоохранители обследуют помещения каждого учебного заведения и прилегающие территории, уже проводится эвакуация учащихся и работников школ", – говорится в сообщении.

На местах работают:

следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции,

специалисты-взрывотехники,

кинологи,

сотрудники других служб полиции города,

патрульные полицейские.

Волна минирований в Украине

В последнее время в Украине, в частности и в Киеве, участились ложные минирования:

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28 декабря в Киеве поступило анонимное сообщение о минировании ТРЦ "Блокбастер". Посетителей эвакуировали.

26 декабря правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва в аэропорту "Одесса".

В этот же день, 26 декабря, 49-летний мужчина заявил копам, что в здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он хочет взорвать дистанционно.

А вечером 25 декабря перекрыли мост им. Патона в обе стороны. Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован.

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