Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
💪 Усик - чемпион! 🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 👑 Фото участниц Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Западной Украины

Три месяца жил в ТРЦ: во Львове правоохранители поймали итальянского нелегала

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
27 сентября, 13:34
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Правоохранители уже оштрафовали нелегала и поместили в Волынский ПТПИ
Во львовском ТРЦ "поселился" нелегал, его ждет депортация на родину. Коллаж: "Сегодня"
Во львовском ТРЦ "поселился" нелегал, его ждет депортация на родину. Коллаж: "Сегодня"

Во Львове правоохранители обнаружили незаконного мигранта из Италии, который "поселился" в торгово-развлекательном центре.

Об этом сообщает Полиция Львовской области.

Реклама

Еще в июне этого года Закарпатским ДМС было принято решение о принудительном возвращении нелегала в Испанию, однако он проигнорировал это требование. Так он "поселился" в одном из ТРЦ — сначала на территории паркинга, а затем в помещение комплекса.

Сейчас мужчина привлечен к административной ответственности.

"Иностранца привлечено к административной ответственности согласно ч.1 ст.203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях",– говорится в сообщении.

Правоохранители уже оштрафовали нелегала и поместили в Волынский ПТПИ (пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства) для установления личности и последующего принудительного возвращения в страну происхождения.

Реклама

США депортируют тысячи гаитянских мигрантов

Ранее мы сообщали, что в США приняли решение о вывозе мигрантов из Техаса, в который в последнюю неделю произошел приток граждан Гаити. Более десяти тысяч человек скопились в импровизированном лагере под мостом, который соединяет Дель-Рио в Техасе с мексиканским Сьюдад-Акунья.

Местные чиновники обеспечили их едой и критическими услугами. В пятницу около двух тысяч человек отправили в иммиграционные центры.

Реклама

Мигранты оккупировали мост
Мигранты оккупировали мост / Фото: ВВС

Американское правительство сообщило, что собирается в воскресенье отправить мигрантов домой. Как заявили власти, такая мера была введена, "чтобы нелегальные мигранты были быстро взяты под стражу" и вывезены из США "в соответствии с законами и политикой" страны.

Нелегалов должны взять под стражу
Нелегалов должны взять под стражу / Фото: ВВС

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦

27 сентября 1991. XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ, где было объявлено о прекращении деятельности комсомола...

Погрузиться в тот день
Опрос
Короновирус за неделю

44 758

заболело за неделю в Украине

+36%

Вакцинация
По состоянию на 26 сентября 2021 г.
Люди, которые получили минимум одну дозу
5 458 838
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 781 525
Всего введенных доз 12 240 363
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,77
17,70
30,98
30,69
28,98
17,88
32,59
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,76
28,30
17,56
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.64

Евро (€)

31.22

Российский рубль (₽)

0.36

Украинская Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Заря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Днепр-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металлист 1925
9
8:13
10
10
Рух
9
6:12
8
11
Колос
8
5:13
8
12
Ингулец
8
8:14
7
13
Львов
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Черноморец
8
9:21
5
16
Мариуполь
9
12:23
4
Показать больше
Понедельник, 27 сентября
19:30
Пятница, 1 октября
19:30
Суббота, 2 октября
14:00
17:00
COVID-19 в Украине
3 007 случаев за сутки
Подробнее
Комаровский в теме
Зачем вакцинироваться от COVID-19, если переболел
Спроси у доктора

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
SHOW MUST GO ON

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Билли Айлиш на обложке ELLE US
На заметку
Где согреться осенью
Быть в курсе
ТОП-5 фавориток редакции
"Мисс Украина-2021"
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
Осень в большом городе
Главные концерты октября
Хочу петь и танцевать
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять