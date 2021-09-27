Три месяца жил в ТРЦ: во Львове правоохранители поймали итальянского нелегала

Во Львове правоохранители обнаружили незаконного мигранта из Италии, который "поселился" в торгово-развлекательном центре.
Об этом сообщает Полиция Львовской области.
Еще в июне этого года Закарпатским ДМС было принято решение о принудительном возвращении нелегала в Испанию, однако он проигнорировал это требование. Так он "поселился" в одном из ТРЦ — сначала на территории паркинга, а затем в помещение комплекса.
Сейчас мужчина привлечен к административной ответственности.
"Иностранца привлечено к административной ответственности согласно ч.1 ст.203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях",– говорится в сообщении.
Правоохранители уже оштрафовали нелегала и поместили в Волынский ПТПИ (пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства) для установления личности и последующего принудительного возвращения в страну происхождения.
США депортируют тысячи гаитянских мигрантов
Ранее мы сообщали, что в США приняли решение о вывозе мигрантов из Техаса, в который в последнюю неделю произошел приток граждан Гаити. Более десяти тысяч человек скопились в импровизированном лагере под мостом, который соединяет Дель-Рио в Техасе с мексиканским Сьюдад-Акунья.
Местные чиновники обеспечили их едой и критическими услугами. В пятницу около двух тысяч человек отправили в иммиграционные центры.
Американское правительство сообщило, что собирается в воскресенье отправить мигрантов домой. Как заявили власти, такая мера была введена, "чтобы нелегальные мигранты были быстро взяты под стражу" и вывезены из США "в соответствии с законами и политикой" страны.