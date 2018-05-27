Трое полицейских задержаны при получении взятки в 5 тысяч долларов

Данную сумму правоохранители получили, за содействие в переквалификации статьи "умышленное убийство" на менее тяжкую

Во Львове Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей Сыховского отдела полиции и двоих его подчиненных во время получения взятки в размере 5 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

Полицейские вымогали и получили от местной жительницы указанную сумму за содействие в переквалификации статьи "умышленное убийство" по которой обвиняют отца женщины, на менее тяжкую статью УК Украины.

Полицейских задержали во время получения всей суммы взятки на территории одной из больниц города.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).

Не так давно сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Кривом Роге следователя полиции, который требовал от местного жителя взятку в десять тысяч долларов за непривлечение к уголовной ответственности за якобы мошеннические действия.

Как сообщалось, во Львове сотрудники Службы безопасности Украины задержали работника местной прокуратуры, который получил 2,2 тысячи долларов взятки.

Кроме того, в Харькове руководитель одного из районных отделов государственной регистрации прав на недвижимое имущество вымогал 12 тысяч гривен у местной жительницы.