Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Тройное ДТП на Прикарпатье: один человек погиб и шестеро получили травмы

Сегодня, 10:58

Водитель автомобиля Skoda Oktavia пытался обогнать автопоезд

Фото: Нацполиция
Тройное ДТП на Прикарпатье: один человек погиб и шестеро получили травмы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f8a/cb8/5c7f8acb8697a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f8a/cb8/5c7f8acb8697a.jpg Запад Водитель автомобиля Skoda Oktavia пытался обогнать автопоезд

В ДТП на Прикарпатье один человек погиб и шесть с травмами попали в больницу. Авария произошла вчера, 5 марта около 20.25 на трассе Н-10 возле села Волчковцы в Снятинском районе.

"Как предварительно установлено, водитель 1992 года рождения, житель Закарпатской области, управляя автомобилем Skoda Oktavia, двигаясь в направлении г. Стрый, при осуществлении обгона автопоезда в составе тягача Renault и полуприцепа Wielton, выехал на полосу встречного движения. Там он допустил столкновение со встречным автомобилем Mercedes-Benz Vito под управлением 51-летнего жителя Черновцов", – сообщают в полиции.

В результате автомобиль Skoda Oktavia отбросило обратно на свою полосу, где он столкнулся с автопоездом. Вследствие ДТП водитель автомобиля Skoda Oktavia погиб на месте происшествия. Еще двое его пассажиров, в возрасте 26 и 42-лет, жители Закарпатской области, с телесными повреждениями доставлены в лечебное учреждение.
Кроме того, травмы получили и водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito и три его пассажира возрасте 16, 51 и 45-лет, жители Буковины.

У водителей взята кровь на проверку содержания алкоголя. Подробности ДТП устанавливает следствие – по данному факту начато уголовное производство.

Напомним, недавно в Черновицкой области произошло столкновение пассажирского автобуса и частного микроавтобуса. В результате ДТП погибла женщина.

Ранее сайт "Сегодня" писал,почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также сообщалось, что, по статистике, в Украине на дорогах каждый день гибнет 10 человек. Причиной трети аварий является превышение скорости.

Кроме этого, мы писали, что ДТП с летальным исходом произошло в селе Угриново, что в Ивано-Франковской области: шестеро человек получили травмы, еще двое – погибли.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег авария, ДТП, Прикарпатье, буковина

Вы сейчас просматриваете новость " Тройное ДТП на Прикарпатье: один человек погиб и шестеро получили травмы". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жесткое ДТП под Киевом: столкнулись микроавтобус и две легковушки, есть погибшие

Сегодня, 08:23

От полученных травм водитель и пассажир одной из легковушек скончались на месте

Второй раз за два дня: в Чехии снова столкнулись поезда

Вчера, 12:29

В результате железнодорожной аварии в Брно пострадали более двух десятков пассажиров

На Прикарпатье при загадочных обстоятельствах умерла супружеская пара

4 марта, 18:02

Кроме того, в квартире обнаружили мертвой домашнюю кошку

На Волыни пенсионер погиб под колесами авто без тормозов

4 марта, 15:33

Водитель Dacia Logan оставил авто без присмотра и оно убило местного жителя

Мост Путина решил "сбежать" из аннексированного Крыма

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

Обильное питье: печальные последствия

Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

В Украине переписали транспортный налог – кому придется платить

Украинцам назвали самого богатого кандадата в президенты

Премьер Хорватии предложил Украине решение конфликта на Донбассе

Новое оружие ВСУ превращает в бесполезный пластик дроны РФ: видео

Появилось видео громких ”проводов” убитого террориста ”ДНР”
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Вчера, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Вчера, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Наращивание ракетной мощи для Украины: мечта или реальность

4 марта, 07:51

США предложили Украине восстановить свои ракеты средней дальности: возможно ли это

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

4 марта, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

У украинцев отобрали пенсии по выслуге лет

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Топ-5 новых авто в Украине по цене мотоцикла