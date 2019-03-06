Тройное ДТП на Прикарпатье: один человек погиб и шестеро получили травмы

Водитель автомобиля Skoda Oktavia пытался обогнать автопоезд

Фото: Нацполиция

Тройное ДТП на Прикарпатье: один человек погиб и шестеро получили травмы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f8a/cb8/5c7f8acb8697a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f8a/cb8/5c7f8acb8697a.jpg 2019-03-06T10:58:00+02:00 Запад Водитель автомобиля Skoda Oktavia пытался обогнать автопоезд









В ДТП на Прикарпатье один человек погиб и шесть с травмами попали в больницу. Авария произошла вчера, 5 марта около 20.25 на трассе Н-10 возле села Волчковцы в Снятинском районе.

"Как предварительно установлено, водитель 1992 года рождения, житель Закарпатской области, управляя автомобилем Skoda Oktavia, двигаясь в направлении г. Стрый, при осуществлении обгона автопоезда в составе тягача Renault и полуприцепа Wielton, выехал на полосу встречного движения. Там он допустил столкновение со встречным автомобилем Mercedes-Benz Vito под управлением 51-летнего жителя Черновцов", – сообщают в полиции.

В результате автомобиль Skoda Oktavia отбросило обратно на свою полосу, где он столкнулся с автопоездом. Вследствие ДТП водитель автомобиля Skoda Oktavia погиб на месте происшествия. Еще двое его пассажиров, в возрасте 26 и 42-лет, жители Закарпатской области, с телесными повреждениями доставлены в лечебное учреждение.

Кроме того, травмы получили и водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito и три его пассажира возрасте 16, 51 и 45-лет, жители Буковины.

У водителей взята кровь на проверку содержания алкоголя. Подробности ДТП устанавливает следствие – по данному факту начато уголовное производство.

Напомним, недавно в Черновицкой области произошло столкновение пассажирского автобуса и частного микроавтобуса. В результате ДТП погибла женщина.

Ранее сайт "Сегодня" писал,почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также сообщалось, что, по статистике, в Украине на дорогах каждый день гибнет 10 человек. Причиной трети аварий является превышение скорости.

Кроме этого, мы писали, что ДТП с летальным исходом произошло в селе Угриново, что в Ивано-Франковской области: шестеро человек получили травмы, еще двое – погибли.

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