Тройное ДТП в Тернопольской области: два грузовика раздавили легковушку

Пассажирку Audi с травмами госпитализировали в больницу

/ Фото: Нацполиция

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло в Збаражском районе Тернопольской области, возле поселка Вишневец. Как оказалось, на дороге не разминулись два грузовика и легковушка Audi. Об этом сообщают в полиции.

По предварительной информации, 33-летний водитель легкового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, и совершая обгон, застрял между двумя грузовиками DAF. В результате такого маневра иномарка перевернулась на бок. Ее пассажирка, жительница Ровно, с травмами госпитализировали в больницу.

Напомним, недавно автодороге Львов – Шегини столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Медики оказывали помощь десяти пострадавшим.

Ранее во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей и автобуса. Возле села Великие Подлески Каменка-Бугского района произошло столкновение между Mercedes Vito, Volksvagen Jetta и туристическим автобусом Neoplan.

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