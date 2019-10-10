Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,7
27,12

Тройное ДТП в Тернопольской области: два грузовика раздавили легковушку

10 октября, 19:01

Пассажирку Audi с травмами госпитализировали в больницу

/ Фото: Нацполиция

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло в Збаражском районе Тернопольской области, возле поселка Вишневец. Как оказалось, на дороге не разминулись два грузовика и легковушка Audi. Об этом сообщают в полиции.

По предварительной информации, 33-летний водитель легкового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, и совершая обгон, застрял между двумя грузовиками DAF. В результате такого маневра иномарка перевернулась на бок. Ее пассажирка, жительница Ровно, с травмами госпитализировали в больницу.

Напомним, недавно автодороге Львов – Шегини столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Медики оказывали помощь десяти пострадавшим.

Ранее во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей и автобуса. Возле села Великие Подлески Каменка-Бугского района произошло столкновение между Mercedes Vito, Volksvagen Jetta и туристическим автобусом Neoplan.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ДТП Тернополь грузовик легковушки

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"За мову": в Польше жестоко избили украинцевДругие страны
Крушение Ан-12 под Львовом: главные подробности, фото и видео
Крушение Ан-12 под Львовом: главные подробности, фото и видеоУкраина
Под Львовом разбился грузовой самолет: в сети сообщают о погибших
Под Львовом разбился грузовой самолет: в сети сообщают о погибшихЗапад
Во Львове провели операцию по спасению котенка: видео
Во Львове провели операцию по спасению котенка: видеоЗапад
Осень берет свое: прогноз погоды в Украине на неделю
Осень берет свое: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Заставил купить
Заставил купить "паленую" водку, а потом попытался "крышевать": во Львове арестовали налоговикаЗапад

Новости партнеров

Loading...