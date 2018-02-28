Солист Львовской оперы, подозреваемый в поддержке боевиков, ушел из театра

Сегодня, 17:31

Известный артист,  якобы, являлся модератором антиукранских групп в соцсетях  

Артист балета потерял место. Фото: соцсети
Артист балета потерял место. Фото: соцсети

Солист балета Львовской оперы, которого подозревают в сотрудничестве с сепаратистами, уволился из театра.

"Николай Санжаревский у нас уже не работает", – сообщили сайту "Сегодня" в дирекции театра.

Однако сообщать какие-либо подробности или обстоятельства увольнения сотрудники театра отказываются, ссылаясь на множество косвенных причин.

Напомним, недавно во Львове сотрудники СБУ разоблачили администратора антиукраинских групп в соцсетях. Согласно сообщениям в СМИ, в поддержке сепаратизма подозревают солиста Львовской национальной оперы и балета Николая Санжаревского. Во время санкционированного обыска по месту жительства пропагандиста, правоохранители обнаружили технику и носители информации, которые будут переданы на экспертизу. Обыск проводили в рамках ранее открытого уголовного производства по ст. 258-3 УКУ.

Ранее  глава Львовской ОГА Олег Синютка подал заявление в СБУ с целью выяснить, откуда на карте Украины, которую показали во время открытия Lviv Security Forum, появились условные псевдореспублики. 

Также мы писали, что  сотрудники СБУ задержали во Львове две группы провокаторовкоторые планировали нарушить мирную обстановку  на майские праздники
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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