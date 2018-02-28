Во Львове на молодую девушку обрушилась часть дома

Сегодня, 12:45

Пострадавшую доставили в больницу с множеством травм

Пострадавшую доставили в больницу. Фото: mignews.one
Пострадавшую доставили в больницу. Фото: mignews.one

Во Львове на ул. И. Франко, 8 на молодую женщину упал фрагмент штукатурки. В результате происшествия 22-летнюю львовянку  на "скорой" госпитализировали в больницу.

"У пострадавшей диагностировали  сотрясение головного мозга, ЗЧМТ, убойную  рану теменной области. Лечение проходит в коммунальной  восьмой  городской клинической больнице", – сообщает пресс-служба мэрии Львова.

По словам председателя Галицкой районной администрации Андрея Зозули, дом снят с баланса района и принадлежит ОСМД "Франко, 8". Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, недавно в центре Львова на тротуар обвалилась часть старинного балкона.

Ранее сообщалось, что во Львове,  в жилом доме на улице Степана Бандеры  обвалился  балкон.

А  в Киеве обрушилась часть Шулявского моста. Обвал задел одну машину, среди людей пострадавших нет. Рухнул кусок отбойника площадью 50 кв. м и весом несколько тонн. По словам градоначальника Кличко, мост "устал от времени, с одной стороны". Также он считает причиной обрушения моста – расположение под ним мафов, где был пожар, что является нарушением правил эксплуатации.  
пожар, обвал, балкон, во Львове

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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