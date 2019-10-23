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У ветеранов АТО "увели" семь миллионов гривен: мошенники задержаны

23 октября, 14:42

Аферисты оформляли инвалидности для участников боевых действий и присваивали их социальные выплаты

В Тернопольской области разоблачили злоумышленников, которые присвоили более 7 млн ​​гривен, предназначенных для участников боевых действий. Об этом сообщают в прокуратуре Тернопольской области.

"Двое жителей Тернополя и киевлянин оформляли "липовые" инвалидности для участников АТО и присваивали их социальные выплаты. Аферисты принимали нотариальные доверенности, чтобы совершать сделки от их имени. Заинтересованные граждане доверяли злоумышленникам и действовали по их указаниям: собирали необходимые документы, открывали банковские счета и передавали аферистам", – добавляют в полиции.

Готовый пакет документов мошенники пересылали своему сообщнику в Киев, который через медучреждения оформлял справки с "липовыми" диагнозами. Затем, с поддельными документами участники АТО проходили в Тернополе медико-социальную экспертную комиссию для установления инвалидности.

После предоставления инвалидности третьей группы, бойцы должны были получать единовременную денежную помощь в размере более 400 тыс. гривен и ежемесячную пенсию. Однако выплаты оседали в карманах мошенников, ведь участники АТО при оформлении документов передали им реквизиты своих банковских счетов и доступ к ним. Люди даже не догадывались, какие суммы поступали на их "электронные кошельки".

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Правоохранители задокументировали около 20 эпизодов неправомерного назначения финансовой помощи. По результатам обнаружено и изъято более 200 тыс. гривен и около 6 тыс. долларов, банковские карточки участников боевых действий. Продолжается расследование.

Ранее в Тернополе разоблачили и задержали мошенника из оккупированных территорий и его сообщника. Преступники выманивали деньги по телефону.

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Станислав Асеев. Фото: "Вільне слово"

Ранее мы писали о том, как мошенники выдали украинцам более 50 тысяч поддельных документов. Преступники действовали в Киеве и Каменском, а также Днепропетровской области.

Кроме того, была арестована банда, выманившая у украинцев 20 млн гривен через фиктивные биржи. Организатором мошенничества стал 34-летний киевлянин.

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Киев мошенники Тернополь ветеран АТО

Источник: Сегодня

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