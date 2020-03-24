У зараженного в Тернопольской области четыре экспресс-теста "не увидели" коронавирус

Второй инфицированный коронавирусом в Тернопольской области четыре раза проходил экспресс-тесты, и все они показали негативный результат. Об этом сообщает издание "Думай".

Подтвердить коронавирусную инфекцию у мужчины удалось только лабораторно. Сейчас 68-летний пациент находится в инфекционном отделение Тернопольской больницы скорой помощи.

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Ранее мы писали, что этого мужчину сначала госпитализировали в больницу Черткова, а потом перевезли в Тернопольскую больницу скорой помощи. К медикам он попал уже в тяжелом состоянии.

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Также выяснилось, что мужчина родом из села Ковалевка Монастырского района. Он контактировал с первым в области зараженным – священником из Залещиков. Как сообщают источники издания, мужчины могли видеться на похоронах еще одного священнослужителя.

Напомним, что экспресс-тесты давали ложный результат не только у жителя Тернопольской области. Заместитель главы Харьковского областного совета Владимир Скоробагач, у которого подтвердили COVID-19, сделал пять тестов на коронавирус, и четыре из них показали негативный результат.

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