Убивал в одних трусах и улыбался: под Черновцами к тюрьме приговорили мужчину, забившего палкой животных

Полиция на восемь лет тюрьмы может приговорить мужчину, который жестоко убил нутрий и кота. Это произошло в сентябре в селе Керстенцы Черновицкой области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Черновицкой области.
Что известно о ЧП?
В сентябре этого года в Сети появился ролик, в котором мужчина в одних трусах забил до смерти палкой по голове нутрий, а затем схватил кота и так же поступил с ним.
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Все это на камеру снимала сожительница злоумышленника. Сам преступник позировал полуобнаженным и улыбался на фоне убитых животных.
Полиция начала уголовное производство
Как стало известно, на основании собранных доказательств следователи полиции составили обвинительный акт, и направили его в суд.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 299 (Жестокое поведение с животными).
Что грозит злоумышленнику?
За издевательство над животными мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
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