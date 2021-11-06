Убивал в одних трусах и улыбался: под Черновцами к тюрьме приговорили мужчину, забившего палкой животных

Все это на камеру снимала сожительница злоумышленника

Мужчину приговорили к тюрьме за убийство животных. Фото: коллаж "Сегодня"

Полиция на восемь лет тюрьмы может приговорить мужчину, который жестоко убил нутрий и кота. Это произошло в сентябре в селе Керстенцы Черновицкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Черновицкой области.

Что известно о ЧП?

В сентябре этого года в Сети появился ролик, в котором мужчина в одних трусах забил до смерти палкой по голове нутрий, а затем схватил кота и так же поступил с ним.

Все это на камеру снимала сожительница злоумышленника. Сам преступник позировал полуобнаженным и улыбался на фоне убитых животных.

Полиция начала уголовное производство

Как стало известно, на основании собранных доказательств следователи полиции составили обвинительный акт, и направили его в суд.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 299 (Жестокое поведение с животными).

Что грозит злоумышленнику?

За издевательство над животными мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

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