Убийство патрульного на Донбассе: его коллега признался в содеянном (фото)

Патрульному, который застрелил своего коллегу на Донбассе, объявили о подозрении. Правоохранители задержали виновника трагедии и нашли оружие преступления.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.
Новые детали трагедии
По информации полиции, убитый 24-летний патрульный находился в очередном наряде на охраняемом объекте. Утром руководство нашло его мертвым, а табельное оружие полицейского исчезло.
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Позже правоохранители установили личность подозреваемого убийцы, которым оказался коллега патрульного.
Чтобы избежать ответственности преступник собирался пересечь границу и попасть на территорию Российской Федерации. По пути к пункту пересечения полицейского задержали.
В результате в содеянном он признался и показал, где спрятал орудие убийства. Мотив преступления на данный момент устанавливается.
Что грозит злоумышленнику?
Сейчас следователи объявили 24-летнему полицейскому о подозрении. За убийство ему может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.
Что случилось
На территории админздания нашли тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти.
На месте происшествия есть следы борьбы. Также неизвестные украли пистолет патрульного.
Как мы выяснили из собственных источников, патрульный полицейский был убит в здании, где вскоре планировали разместить управление полиции.
"В здании шел ремонт, подготовительные работы. Полицейский охранял его и, соответственно, находился на службе один. Сейчас идут усиленные поиски нападавшего", – сообщили сайту "Сегодня" правоохранители.
Куда ранили патрульного
Как мы выяснили из собственных источников в правоохранительном ведомстве, патрульного убили выстрелом в шею.
"Убийцу пока не нашли, но делается все для его поимки и установления мотива убийства полицейского", – сообщили правоохранители.
Проработал в полиции совсем немного
Александру Фахруддинову на момент смерти было 24 года. Он начал работать в команде патрульной полиции Луганской области в 2017 году.
"Он с честью выполнял служебные обязанности. В нашей памяти он останется честным и принципиальным человеком, хорошим другом и надежным коллегой", – сообщили в патрульной полиции Украины.
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