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Убийство патрульного на Донбассе: его коллега признался в содеянном (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
17 ноября, 16:53
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Преступнику может грозить лишение свободы сроком до 15 лет
Резонансное убийство патрульного на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"
Резонансное убийство патрульного на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

Патрульному, который застрелил своего коллегу на Донбассе, объявили о подозрении. Правоохранители задержали виновника трагедии и нашли оружие преступления.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.

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Новые детали трагедии

По информации полиции, убитый 24-летний патрульный находился в очередном наряде на охраняемом объекте. Утром руководство нашло его мертвым, а табельное оружие полицейского исчезло.

Позже правоохранители установили личность подозреваемого убийцы, которым оказался коллега патрульного.

Чтобы избежать ответственности преступник собирался пересечь границу и попасть на территорию Российской Федерации. По пути к пункту пересечения полицейского задержали.

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В результате в содеянном он признался и показал, где спрятал орудие убийства. Мотив преступления на данный момент устанавливается.

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Что грозит злоумышленнику?

Сейчас следователи объявили 24-летнему полицейскому о подозрении. За убийство ему может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.

Что случилось

На территории админздания нашли тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти.

На месте происшествия есть следы борьбы. Также неизвестные украли пистолет патрульного.

Как мы выяснили из собственных источников, патрульный полицейский был убит в здании, где вскоре планировали разместить управление полиции.

"В здании шел ремонт, подготовительные работы. Полицейский охранял его и, соответственно, находился на службе один. Сейчас идут усиленные поиски нападавшего", – сообщили сайту "Сегодня" правоохранители.

Куда ранили патрульного

Как мы выяснили из собственных источников в правоохранительном ведомстве, патрульного убили выстрелом в шею.

"Убийцу пока не нашли, но делается все для его поимки и установления мотива убийства полицейского", – сообщили правоохранители.

Проработал в полиции совсем немного

Александру Фахруддинову на момент смерти было 24 года. Он начал работать в команде патрульной полиции Луганской области в 2017 году.

"Он с честью выполнял служебные обязанности. В нашей памяти он останется честным и принципиальным человеком, хорошим другом и надежным коллегой", – сообщили в патрульной полиции Украины.

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