Отомстил за сына: появилось видео драки со стрельбой в Черновцах

После драки со стрельбой в Черновцах, которая произошла днем 18 июля на одной из улиц города, была опубликована запись стычки, сделанная камерой видеонаблюдения.

Ролик был выложен на сайте "Молодой буковинец".

На записи видно, как к человеку, который говорит по телефону, неспешно подходит человек и, оказавшись рядом, поднимает руку с пистолетом.

В свою очередь, человек, подвергшийся нападению, стал отбиваться и наносить удары по голове и туловищу нападавшего, а потом перехватил руку с оружием.

Драка продолжалась на тротуаре, а позже участники стычки оказались на лестнице, где один из них смог поднести руку с оружием к голове противника и сделать выстрел, а после этого спокойно ушел.

Внимание! Видео содержит сцены насилия! (18+)



Стоит добавить, что очевидцами происшествия были десятки людей, однако никто не решился вмешаться – все пытались поскорей оказаться подальше от сцепившихся мужчин.

Между тем, в социальных сетях появились предположения о том, что это убийство может быть связано с гибелью молодого человека, который около года назад получил смертельное ножевое ранение.

По неподтвержденным пока данным, мотивом нападения могла быть месть отца погибшего парня за своего сына.

Напомним, что по подозрению в совершении этого убийства был задержан 54-летний выходец из Азербайджана, а погибшим оказался 58-летний житель Черновцов.

Напомним, не так давно во Львовской области мужчина поссорился с охранником больницы и прострелил ему ногу.

А в Новомосковске Днепропетровской области произошла драка, в ходе которой один из участников получил смертельное ранение.

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