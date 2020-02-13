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Украинцев предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

13 февраля, 08:35

Спасатели объявили опасность 3 уровня

/ Фото: Facebook

В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность третьего уровня. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 13 февраля в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, что в Украине 13 февраля будет не по-зимнему тепло, а небольшой снег прогнозируют только в восточных и северо-восточных областях. Настоящая зима будет царить только в Карпатах – там будет небольшой снег и морозы – ​​2-7 градусов. Кроме того, на западные области обрушатся порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

В тренде
Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

Также мы сообщали, что к середине марта в Украину придет календарная весна: дожди закончатся, а воздух начнет постепенно прогреваться.

Таких катаклизмов, как на прошлой неделе, по прогнозам синоптиков, уже не будет. Напомним, из-за ливней и сильных ветров в некоторых регионах Украины остались без света целые села. А на Закарпатье прошли летние грозы:

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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