Непогода натворила беды в Украине: 380 населенных пунктов остались без света

Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты

/ Фото: Pixabay

В Украине из-за ураганного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались 380 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 380 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Без света остались жители 11 областей. В частности, в Ивано-Франковской области обесточены 93 населенных пунктов, во Львовской – 75, в Черниговской – 47, в Полтавской – 42, в Сумской – 40 в Киевской – 24, в Черкасской – 20, в Одесской – 17, в Днепропетровской – 10, в Кировоградской – 7 и Закарпатской – 5.

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Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

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