Украинцы продолжают возвращаться: что происходит на западной границе (видео)

Признаков COVID-19 на границе ни у кого не обнаружили

В Украину из-за границы продолжают возвращаться украинцы – все они оформляют информативные соглашение о самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Немало украинских граждан вернулись на родину на выходных. В частности, 4 апреля пограничники на въезд в Украину оформили почти 11 тысяч человек. Кроме того, за эти сутки без собственного транспорта в страну прибыли почти 5,2 тысяч человек.

Видео: Nataliya Kachmar, Facebook

"Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС", – отметили в Госпогранслужбе.

Реклама

Видео: Nataliya Kachmar, Facebook

Кроме того, 4 апреля из Украины уехали более 5 тысяч человек, в том числе почти 2 тысячи иностранцев.

В тренде Купите продукты и не выходите из дома: на Буковине введут новые жесткие ограничения

Ранее мы сообщали, что пограничники ввели спецмеры для борьбы с распространением коронавируса.

Напомним, на фоне распространения коронавируса в Украине появился новый вид контрабанды – медицинские маски. Как рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, в последний раз из Украины пытались незаконно переместить более 10 тысяч масок.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться