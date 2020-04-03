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  1. Последние новости Украины

Коронавирус на границе: пограничники показали, как дезинфицируют технику (видео)

3 апреля, 12:22

Денис Беспалов

Для обработки транспорта используют спецсистему SANIJET

Пограничники, которые ранее сообщили, что из-за коронавируса в Украине появился новый вид контрабанды, ввели спецмеры для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Обезопаситься от возможного распространения пандемического вируса пограничникам помогает SANIJET. Эту систему применяют подразделения РХБ (радиационной, химической и биологиеской) защиты для обработки транспорта, который возвращается в автопарк", - говорится в сообщении.

Как отмечается, SANIJET – это многоцелевая автономная система, предназначенная для детоксикации и дегазации транспорта, людей, оборудования, предметов, территории.

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Ее дизельный двигатель мощностью 10 лошадиных сил обеспечивает давление компрессора до 90 бар. SANIJET способна выпускать струю высотой 20 метров, поэтому может применяться даже для тушения пожаров.

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"Мобильные комплексы с системой SANIJET на базе микроавтобуса Volkswagen Crafter Госпогранслужбе предоставили зарубежные партнеры. Международная техническая помощь получена в рамках совместного с правительством Королевства Норвегия проекта", - говорится в сообщении.

Пограничники дезинфицируют технику Видео: dpsu.gov.ua

Напомним, 2 марта пограничники сообщили, что за сутки в Украину вернулись 6,5 тысячи украинцев.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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граница коронавирус госпогранслужба

Источник: Сегодня

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