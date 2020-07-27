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Украинке грозит три года тюрьмы: хотела незаконно вывезти детей

27 июля, 14:37

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Черновчанка подделала разрешение отца своих сыновей на вывоз их в Италию

Ранее украинские пограничники помешали вывезти из страны двух детей, а теперь еще одна украинка пыталась выехать с сыновьями по поддельным документам.

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Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, инцидент произошел 26 июля на Закарпатье.

При прохождении паспортного контроля в контрольном пункте "Тиса" жительница Черновцов хотела незаконно вывезти двух восьмилетних мальчиков в Италию.

44-летняя женщина предоставила разрешение на вывоз, якобы выданное Генеральным консульством Украины в Милане. Военнослужащие заподозрили, что документ был выдан незаконно, а углубленная проверка подтвердила – он поддельный.

В связи с этим пограничники сообщили Нацполиции о совершении уголовного правонарушения (ст. 358 УК), за что украинское законодательство предполагает от штрафа до трех лет лишения свободы.

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"После завершения процессуальных мер в отношении несовершеннолетних было вынесено решение об отказе в пропуске. Дети вместе с сопровождающим лицом вернулись на территорию нашего государства", – добавили в ГПСУ.

Ранее в интервью сайту "Сегодня" начальник профильного департамента Нацполиции Артем Крищенко рассказал, как "черным трансплантологам" помешали вывезти четырех украинских подростков в Россию.

Кроме того, как сообщалось, ранее в этом году изменились правила въезда на временно оккупированные территории Украины – в отдельные районы Луганской и Донецкой области и Крым. Теперь дети до 16 лет смогут попасть туда только вместе с родителями или опекунами.

А какая ситуация с пунктами пропуска на границе с Россией, смотрите в видеосюжете:

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дети пограничники граница Закарпатская область Тиса

Источник: Сегодня

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