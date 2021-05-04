Во Львовской области обвалился мост – власть предупреждали о катастрофе

О катастрофическом состоянии моста через речку Западный Буг, по которому проходит трасса Львов-Луцк и который обвалился в понедельник местные жители ранее предупреждали власти.

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Один из них накануне разместил пост в Facebook с фотографиями моста, на которых видна огромная трещина и общее ужасное состояние.

"Мост через З. Буг. Власть, ты ждешь катастрофу", – подписал фото Василий Поплавский.

Причем в комментариях под постом три дня назад даже тегнули председателя Львовской обласной госадминистрации Максима Козицкого и Службу автомобильных дорог во Львовской области, но там то ли не увидели, то ли не посчитали нужным срочно принять меры.

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