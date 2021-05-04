Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Во Львовской области обвалился мост – власть предупреждали о катастрофе

4 мая, 02:43

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

О катастрофическом состоянии моста через речку Западный Буг, по которому проходит трасса Львов-Луцк и который обвалился в понедельник местные жители ранее предупреждали власти.

Реклама

Один из них накануне разместил пост в Facebook с фотографиями моста, на которых видна огромная трещина и общее ужасное состояние.

"Мост через З. Буг. Власть, ты ждешь катастрофу", – подписал фото Василий Поплавский.

В тренде
В Харькове подростку оторвало пальцы: взорвался повербанк (обновлено)

Причем в комментариях под постом три дня назад даже тегнули председателя Львовской обласной госадминистрации Максима Козицкого и Службу автомобильных дорог во Львовской области, но там то ли не увидели, то ли не посчитали нужным срочно принять меры.

Реклама

,

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Зонтики вместо шашлыков. Украинцев на Пасху зальет дождями (карта)
Зонтики вместо шашлыков. Украинцев на Пасху зальет дождями (карта)Украина
"Слуга народа" Тищенко приехал с проверкой на Закарпатье – особенно его обеспокоил туалет (видео)Запад
Суд отменил победу Вирастюка на довыборах в Раду на Прикарпатье
Суд отменил победу Вирастюка на довыборах в Раду на ПрикарпатьеЗапад
Зеленский назначил нового главу СБУ Киева
Зеленский назначил нового главу СБУ КиеваУкраина
На трассе Львов – Луцк обвалился мост: шокирующее видео
На трассе Львов – Луцк обвалился мост: шокирующее видеоЗапад
Ушел из дома и не вернулся: полиция разыскивает экс-игрока Динамо и Карпат
Ушел из дома и не вернулся: полиция разыскивает экс-игрока Динамо и КарпатФутбол

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять